У Китаї прогримів потужний вибух, загинули щонайменше 11 людей (відео)
Вибух стався поблизу продовольчого ринку
Сьогодні вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Як повідомляється, кілька людей було заблоковано в результаті інциденту. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція і з’ясовується причина аварії.
За даними ФАН, вибух стався на території житлового комплексу, де знаходився великий продовольчий ринок.
В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли.
Нагадаємо, 12 червня в Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Внаслідок інциденту на багатьох вулицях відключили світло і воду.