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    У Китаї прогримів потужний вибух, загинули щонайменше 11 людей (відео)

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    Від вибуху постраждали майже 150 людей&nbsp; - У Китаї прогримів потужний вибух, загинули щонайменше 11 людей (відео)
    Від вибуху постраждали майже 150 людей 
    Скріншот з відео

    Вибух стався поблизу продовольчого ринку

    Сьогодні вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу.

    Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

    Як повідомляється, кілька людей було заблоковано в результаті інциденту. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція і з’ясовується причина аварії.

    За даними ФАН, вибух стався на території житлового комплексу, де знаходився великий продовольчий ринок.

    В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли.

    Нагадаємо, 12 червня в Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Внаслідок інциденту на багатьох вулицях відключили світло і воду.

    Теги: пожежа вибух Китай ринок
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    У Китаї прогримів потужний вибух, загинули щонайменше 11 людей (відео)