У Китаї прогримів потужний вибух, загинули щонайменше 11 людей (відео)

Від вибуху постраждали майже 150 людей

Вибух стався поблизу продовольчого ринку

Сьогодні вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Як повідомляється, кілька людей було заблоковано в результаті інциденту. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція і з’ясовується причина аварії.

За даними ФАН, вибух стався на території житлового комплексу, де знаходився великий продовольчий ринок.

В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли.

Нагадаємо, 12 червня в Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Внаслідок інциденту на багатьох вулицях відключили світло і воду.