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    У Харкові пролунав вибух, є постраждалі

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    На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група, зловмисника затримали - У Харкові пролунав вибух, є постраждалі
    На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група, зловмисника затримали
    Скріншот з відео

    За попередньою інформацією поліції, зловмисник кинув гранату

    На проспекті Гагаріна у Харкові ввечері 8 червня стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Як зазначає місцеве видання 057.ua, наразі медики на місці надають допомогу постраждалим. За інформацією харківського видання, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав проникаюче поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

    Також двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані.

    За попередньою інформацією поліції, громадянин кинув гранату. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, зловмисника затримали. Наразі з ним працюють поліцейські.

    Нагадаємо, вчора на Прикарпатті вибухнув газопровід.

    Теги: Харків Національна поліція України вибух граната
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    У Харкові пролунав вибух, є постраждалі