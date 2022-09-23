Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до розвитку переробної промисловості України
В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, де-факто філантропом щодо інших, можна бути навіть просто бізнесменом, і така цілком звична економічна активність трансформується у справжню благу допомогу для сотень мільйонів чи навіть мільярдів людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті філантропії Forbes 400.
«Ми готуємо будівництво трубопроводу з Польщею для експорту соняшникової олії. Це такий «пілот». Це конкретний проект, який для нас – економіка, а для глобального продовольчого ринку – елемент стабільності, елемент безпеки. Інвестуючи в агропереробку в Україні та в будівництво сховищ для продовольства, можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, а й розширити номенклатуру товарів, які можуть постачатися», – зазначає президент.
Глава держави зазначив, що бізнесу в Україні вигідно вкладати гроші в:
- виробництво електрики;
- розвиток водневої енергетики й транспортування «зеленого» водню у Європу;
- виробництво екологічних товарів з дерева та целюлози;
- виробництво чистого «зеленого» й дешевого аміаку;
- ІТ-сектор;
- виробництво дронів.
«Ми віддаємо пріоритет розвитку нашої переробної промисловості – різних її напрямів. Маємо спеціальну програму її розвитку. І ми пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до її реалізації. Бізнес має цю силу. І я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів», – додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, Зеленський звернувся із пропозицією до світу.
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