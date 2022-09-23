Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Президент: «Інвестуючи в агропереробку в Україні, можна розширити логістичні можливості та номенклатуру товарів»
Офіс президента

Пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до розвитку переробної промисловості України

В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, де-факто філантропом щодо інших, можна бути навіть просто бізнесменом, і така цілком звична економічна активність трансформується у справжню благу допомогу для сотень мільйонів чи навіть мільярдів людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті філантропії Forbes 400.

«Ми готуємо будівництво трубопроводу з Польщею для експорту соняшникової олії. Це такий «пілот». Це конкретний проект, який для нас – економіка, а для глобального продовольчого ринку – елемент стабільності, елемент безпеки. Інвестуючи в агропереробку в Україні та в будівництво сховищ для продовольства, можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, а й розширити номенклатуру товарів, які можуть постачатися», – зазначає президент.

Глава держави зазначив, що бізнесу в Україні вигідно вкладати гроші в: 

  • виробництво електрики;
  • розвиток водневої енергетики й транспортування «зеленого» водню у Європу;
  • виробництво екологічних товарів з дерева та целюлози;
  • виробництво чистого «зеленого» й дешевого аміаку;
  • ІТ-сектор;
  • виробництво дронів.

«Ми віддаємо пріоритет розвитку нашої переробної промисловості – різних її напрямів. Маємо спеціальну програму її розвитку. І ми пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до її реалізації. Бізнес має цю силу. І я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, Зеленський звернувся із пропозицією до світу.

Теги: інвестиції гроші бізнес Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий закон захищає права інвесторів нового житла
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що зміниться
9 вересня, 11:47
Олег Крот, керуючий партнер холдингу Techiia
Експерт: фінтех та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну
5 вересня, 16:56
Україна має очолювати процес реконструкції та відповідно залучати кошти під потреби, визначені урядом
Єврокомісія ініціювала запуск платформи для інвестицій в Україну
4 липня, 18:16

Бізнес

Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови
Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови
Які квартири готові купувати українці: основні тенденції
Які квартири готові купувати українці: основні тенденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
87K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
84K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
58K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
50K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
49K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту