Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)

Пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до розвитку переробної промисловості України

В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, де-факто філантропом щодо інших, можна бути навіть просто бізнесменом, і така цілком звична економічна активність трансформується у справжню благу допомогу для сотень мільйонів чи навіть мільярдів людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті філантропії Forbes 400.

«Ми готуємо будівництво трубопроводу з Польщею для експорту соняшникової олії. Це такий «пілот». Це конкретний проект, який для нас – економіка, а для глобального продовольчого ринку – елемент стабільності, елемент безпеки. Інвестуючи в агропереробку в Україні та в будівництво сховищ для продовольства, можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, а й розширити номенклатуру товарів, які можуть постачатися», – зазначає президент.

Глава держави зазначив, що бізнесу в Україні вигідно вкладати гроші в:

виробництво електрики;

розвиток водневої енергетики й транспортування «зеленого» водню у Європу;

виробництво екологічних товарів з дерева та целюлози;

виробництво чистого «зеленого» й дешевого аміаку;

ІТ-сектор;

виробництво дронів.

«Ми віддаємо пріоритет розвитку нашої переробної промисловості – різних її напрямів. Маємо спеціальну програму її розвитку. І ми пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до її реалізації. Бізнес має цю силу. І я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, Зеленський звернувся із пропозицією до світу.