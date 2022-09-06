Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Угода між національними банками Польщі та України щодо обміну гривні на злоті була укладена наприкінці березня
Narodowy Bank Polski попередив, що цей тиждень є останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це йдеться у повідомленні банку.
«Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski – тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року», – зазначає Нацбанк Польщі.
За час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень, повідомили у Narodowy Bank Polski.
За наявною інформацією, станом на зараз в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України. Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до країни після 24 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що біженці з України повинні будуть почати сплачувати податок на дохід фізичних осіб у Польщі після того, як термін їхнього перебування у країні перевищить 183 дні.
Також повідомлялося, що Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією.
Як відомо, Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. За даними ООН, станом на липень статус тимчасового захисту у цій країні отримали понад 1,2 млн українців. 1 вересня у школи та дитсадки Польщі підуть приблизно 400 тис. українських дітей.
Коментарі — 0