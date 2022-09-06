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Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Нацбанк Польщі вирішив припинити програму для українських біженців
фото з відкритих джерел

Угода між національними банками Польщі та України щодо обміну гривні на злоті була укладена наприкінці березня

Narodowy Bank Polski попередив, що цей тиждень є останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це йдеться у повідомленні банку.

«Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях  PKO Bank Polski – тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року», – зазначає Нацбанк Польщі.  

За час дії програми через відділення  Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень, повідомили у Narodowy Bank Polski.

За наявною інформацією, станом на зараз в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України. Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до країни після 24 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біженці з України повинні будуть почати сплачувати податок на дохід фізичних осіб у Польщі після того, як термін їхнього перебування у країні перевищить 183 дні. 

Також повідомлялося, що Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією.

Як відомо, Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. За даними ООН, станом на липень статус тимчасового захисту у цій країні отримали понад 1,2 млн українців. 1 вересня у школи та дитсадки Польщі підуть приблизно 400 тис. українських дітей.

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Теги: Польща гроші українці Нацбанк

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