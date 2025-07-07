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Суд покарав керівника компанії з працевлаштування моряків, який наводив ракети на Одесу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Суд покарав керівника компанії з працевлаштування моряків, який наводив ракети на Одесу
З3авдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна
фото з відкритих джерел

Зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України

Ще один агент ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Одещині, отримав тюремний вирок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Слідвство встановило, що зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України. Також агент намагався виявити і передати куратору бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють повітряний простір біля акваторії Чорного моря.

«У разі отримання відповідних координат, окупанти сподівалися використати їх для «обходу» української ППО під час нової серії ударів по Одещині. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, завдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна. Агент фіксував локації «потрібних» об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону. Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: російські агенти окупанти вирок державна зрада зрада суд Одеса

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