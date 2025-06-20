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Відомий стендап-комік звернувся до підлітків через підпали автомобілів військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Відомий стендап-комік звернувся до підлітків через підпали автомобілів військових
Комік став головним героєм відеоролика СБУ, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок спецслужб РФ
скріншот з відео

За словами Байдака, росіяни намагаються використати українських дітей як зброю проти нашої держави

Гуморист Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії Служби безпеки «Спали» ФСБшника», мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посилання на СБУ.

Комік став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Адже ті зараз активно шукають в соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів.

 «Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній», – зазначив Василь Байдак.

Гуморист закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби намагаються їх завербувати вчиняти злочини.

Нагадаємо, Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Чатбот було створено в Telegram, оскільки цю мережу, як зазначають правоохоронці, ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.

Як повідомлялося, поліцейські зафіксували сотні випадків підпалів автомобілів військових, значну частину яких зробили неповнолітні.

До слова, СБУ та Нацполіція провели онлайн-урок, в якому взяв участь боксер Олександр Усик: підліткам дали практичні поради, як не потрапити на гачок російських спецслужб.

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Теги: автомобіль російські агенти диверсія

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