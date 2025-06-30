СБУ викрила групу російських агентів, які коригували обстріли Одеси

Збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог та колишній працівник «Укрзалізниці»

В Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника «Укрзалізниці». Серед пріоритетних цілей – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря. Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

Одесит передавав військову інформацію про особовий склад, техніку, маршрути пересування та координати підрозділів ЗСУ фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі. Лікарка ж під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від російського куратора. Кіберфахівці задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Зловмисникам загрожує довічне фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити координати летовищ, чоловік об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії. Колаборант коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.