Удари по Черкащині: Росія обрала собі помічником 20-річного студента

РФ наказала своєму агенту шукати бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони

20-річний студент одного із університетів Черкас підозрюється у допомозі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

«На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу. Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легких грошей» у Telegram-каналах.

«Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки «прильотів»: шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото. Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак РФ «в обхід» української системи ППО», – зазначили в СБУ.

Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим «звітом» для ФСБ.

Хлопцеві оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.