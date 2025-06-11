СБУ затримала чоловіка, який допомагав РФ готувати удар по Львівщині

Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону

Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали. Як передає «Главком», про це інформує СБУ.

За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити координати летовищ, чоловік об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

«Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах. Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував «звіт» для куратора з ФСБ. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування», – йдеться у повідомленні.

Однак в СБУ наголосили, що попри такі заходи конспірації, кіберфахівці все одно викрили агента РФ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.