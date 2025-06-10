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Відмив $500 млн і обійшов санкції: у США затримано росіянина, який купував чутливі технології

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Відмив $500 млн і обійшов санкції: у США затримано росіянина, який купував чутливі технології
За версією слідства, Гугнін відмив понад $500 млн та допоміг громадянам Росії придбати чутливі американські технології
фото з відкритих джерел

«Гугнін прибув до США та розгорнув схему відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу», – заявив прокурор

У США заарештувано російського криптопідприємця Юрія Гугніна, якого звинувачують в обході санкцій проти РФ і порушенні експортного контролю. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times.

За версією слідства, Гугнін відмив понад $500 млн та допоміг громадянам Росії придбати чутливі американські технології. Як зазначається, засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. Його було заарештовано та пред'явлено звинувачення у Нью-Йорку, повідомило Міністерство юстиції США.

Прокуратури стверджують, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій «Росатом».

«Гугнін прибув до США та розгорнув схему відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він використав для обходу санкцій та експортних обмежень, а також для обману американських фінансових інститутів», – заявив федеральний прокурор Джозеф Ночелла.

Помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг зазначив, що Гугнін «перетворив криптовалютну компанію на таємний канал для переведення в готівку брудних грошей». У листі, надісланому судді в Нью-Йорку, прокуратура вказала, що Гугнін має зв'язки з чиновниками в Росії та Ірані, включаючи представників російських спецслужб, які можуть допомогти йому втекти від правосуддя.

Гугніну пред'явлено звинувачення за 22 пунктами, деякі з яких передбачають максимальне покарання до 30 років позбавлення волі. Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Джордж Гугнін, проживав у США за візою категорії O-1A, призначеної для осіб з «видатними здібностями або досягненнями». Вказується, що він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році.

Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв купівлі російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії – незаконно.

Нагадаємо, США планують до кінця тижня посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях. Як розповіли джерела Bloomberg, поправки спрямовані на те, щоб вдосконалити ті обмеження, які вже діють.

Теги: прокурор США санкції російські агенти

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