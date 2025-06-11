Таємний агент СБУ розповів, як проник в офіс топпосадовця часів Януковича Сівковича

Агент під прикриттям обіймав посаду водія-помічника та увійшов у довіру до Сівковича

Ексрегіонал Сівкович проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни

До початку повномасштабного вторгнення агент Служби безпеки проник в так званий «політичний офіс» у Москві, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю спецагента Дмитру Гордону.

Агент під прикриттям обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного російським спецслужбам. Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні.

«Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень», – каже він.

Представник спецслужби також розповів про роботу на РФ екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого було затримано ще у 2022 році. «Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік», – підкреслив агент.

Свідчення агента підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

«Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення наявного ефективного органу», – зазначили співробітники Служби.

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення РФ, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину. «О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ», – підсумував співробітник Служби.

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ.

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та Андрій Клюєв у координації з п’ятою службою ФСБ підбирають громадян України до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

Наприклад, колишній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч на момент вторгнення РФ перебував на постійному зв’язку із Сівковичем. Для конспірації «есбеушник» узяв псевдонім «Котигорошко». Також Кулініч знав про напад Росії 24 лютого 2022 року, але навмисне приховав цю важливу інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ.

Кулініч обвинувачується за рядом тяжких статей Кримінального кодексу: державна зрада, створення злочинної організації, самовільний відхід з місця служби в умовах воєнного стану та заволодіння зброєю та її незаконному зберіганні. «Бос» Кулініча, експосадовець часів Януковича Володимир Сівкович теж отримав підозру у державній зраді.

Раніше Вищий антикорупційний суд дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем’єра України Андрія Клюєва.