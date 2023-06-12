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Окупант стріляв у полоненого за відмову говорити російською. СБУ повідомила про підозру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупант стріляв у полоненого за відмову говорити російською. СБУ повідомила про підозру
Командир Росгвардії РФ вистрілив у колінний суглоб полоненого українського воїна, а потім випустив кулю недалеко від його голови
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіянин почав стріляти в полоненого через те, що він розмовляв українською мовою

Командир Росгвардії РФ на окупованій частині Запорізької області знущався над українськими полоненими. В одного з військових він почав стріляти за те, що той відмовився говорити з ним російською мовою. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У результаті слідчих дій СБУ та Національна поліція задокументували злочинну діяльність ще одного окупанта. Цього разу – начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

На початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

«Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон», – йдеться у повідомленні.

При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба. Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку.

Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською. Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що 11 червня Україна повернула додому 95 полонених захисників. Із неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у «вертолітній» місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.

 

Теги: окупанти війна полон

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