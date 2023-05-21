Влада повідомила подробиці нічної атаки дронів на Дніпропетровщину

Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники над Синельниківським та Павлоградським районами

Російські війська пізно ввечері 2о травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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«Вчора пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники», – заявив він.

Водночас кількість знищених ворожих повітряних цілей не називається. Крім того, окупанти зранку обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії – били по Мирівській громаді. Наслідки атаки встановлюються, обійшлося без жертв.

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Нагадаємо, ввечері суботи 20 травня у Дніпрі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Влада повідомила про роботу ППО.

До слова, триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.