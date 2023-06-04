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Під обстріл потрапили чотири громади Сумщини: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під обстріл потрапили чотири громади Сумщини: є поранений
3 червня окупанти здійснили 10 обстрілів Сумщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усього за добу зафіксовано 87 вибухів

Російські загарбники вчора, 3 червня, знову  атакували прикордонні території Сумської області. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня окупанти здійснили 10 обстрілів. Усього зафіксовано 87 вибухів. Під вогнем були Білопільська, Великописарівська, Краснопільська та Юнаківська громади.

Юнаківська громада зазнала мінометного обстрілу – тут пролунало п’ять вибухів. Унаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення, її госпіталізовано.

Крім того, під артилерійським обстрілом (САУ) опинилася Великописарівська громада – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

Краснопільська громада потерпала від мінометного обстрілу – вісім вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (два вибухи) та АГС – 50 вибухів. 

Нагадаємо, 2 червня унаслідок обстрілів Сумської області одна цивільна особа загинула, ще одна – постраждала.

До слова, ввечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.

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Теги: Сумщина обстріл окупанти вибух

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