Повернення полонених: СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри обміну

На кадрах щойно звільнені захисники вже традиційно їдять яблука

Україна повернула додому 95 полонених захисників. Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео обміну. На кадрах щойно звільнені захисники вже традиційно їдять яблука, цілують рідну землю, телефонують додому.

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Із неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у «вертолітній» місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.

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Нагадаємо, 11 червня відбувся черговий обмін полоненими. У списку визволених воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Раніше, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів.

Нагадаємо, триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed-131/136». Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах