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Голова Миколаївської ОВА розказав, куди зникли місцеві колаборанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Миколаївської ОВА розказав, куди зникли місцеві колаборанти
Активні колаборанти, які вже бачили себе у владі під російськими прапорами і готували все для цього, всі повтікали
фото: Рух «Чесно»

Кім: «Частина колаборантів сидить тихо»

Частина колаборантів у Миколаєві просто сидить тихо, у латентному стані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вони ж не можуть за такого результату, який показує Україна на полі бою, проявляти себе. Тих, хто досі не зрозумів реалій, саджають у в’язницю, наші спецслужби працюють. Ми 100% часу на це витрачаємо і, вважаю, досить ефективно все робимо», – зазначив голова ОВА.

Окрім цього Віталій Кім додав, що активні колаборанти, які вже бачили себе у владі під російськими прапорами і готували все для цього, всі повтікали.

Зазначимо, що головним колаборантом Миколаєва, на якого розраховували російські окупанти, коли намагалися захопити місто, став екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман.

Нагадаємо, що сторона обвинувачення інкримінує Герману роботу на росіян. Слідчі з’ясували, що його дії призвели до влучання ворожого снаряду у тилову казарму у березні минулого року. Там загинули щонайменше 50 людей. Окупанти пообіцяли Герману місце очільника обласної прокуратури в обмін на старанну співпрацю. Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Герман майже рік обіймав посаду керівника окружної прокуратури. Тоді він успішно пройшов усі три етапи атестації.

До призначення на посаду керівника Миколаївської окружної прокуратури Герман працював в Офісі Генерального прокурора у Києві. Там обіймав посаду прокурора організації процесуального керівництва та підтримки публічного звинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України. 4 квітня 2022 року СБУ затримала чоловіка за підозрою у державній зраді. За даними правоохоронців, Герман майже місяць працював з окупантами: передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, результати обстрілів, добові паролі на блокпости.

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Теги: Миколаїв окупанти Віталій Кім колабораціонізм

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