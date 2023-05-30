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Рада збільшила відпустки та доплати військовим: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада збільшила відпустки та доплати військовим: деталі
Законопроєкт передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових завдань

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток. Про це повідомляє народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. 

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Урядом.

«Сьогодні нам вдалося провести законодавчу норму про додаткову винагороду воїнам – від 30 до 100 тисяч грн. Відповідний законопроєкт було напрацьовано робочою групою, за участі представників всіх фракцій. Ми збільшили також виплати строковикам (до 6 тисяч грн), курсантам ( до 2350), впорядкували виплати пораненим( вони отримають 6 тис щомісяця)», – пише Геращенко. 

Відповідно до законопроєкту строковики будуть отримувати додатково 6 тис. грн виплат, поранені військові – 6 тис. грн додаткових виплат, курсанти – ще 2350 грн.

Як відомо, законопроєкт №9342 передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами). 

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» за №9342. Документ має врегулювати питання доплат військовим. 

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Теги: Верховна Рада війна гроші військові відпустка

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