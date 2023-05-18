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Масована ракетна атака, вибухи в низці українських міст: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована ракетна атака, вибухи в низці українських міст: головне за ніч
У Києві внаслідок падіння уламків ракет виникла пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога вночі оголошувалася в усій Україні

Українці пережили чергову неспокійну ніч. Повітряна тривога оголошувалася в усіх областях. Вибухи пролунали в Одесі, Харкові, Києві, на Вінничині та Хмельниччині. Тим часом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував розширити Європейський фонд миру, із якого фінансується військова допомога Україні, а Пентагон оцінив стан нібито знищеної під час атаки РФ системи Patriot. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в українських містах

У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Також цієї ночі у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги. Крім того, росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину.

Боррель пропонує ЄС виділити суттєву суму для України

Учора, 17 травня, глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС розширити на 3,5 мільярда євро Європейський фонд миру (EPF), із якого фінансується військова допомога Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела в ЄС.

Пентагон оцінив стан Patriot

Система протиповітряної оборони Patriot отримала пошкодження внаслідок російської атаки, але залишається в робочому стані. Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву неназваного представника міноборони США.

CNN із посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що два компоненти системи протиповітряної оборони Patriot були пошкоджені під час ракетної атаки російських загарбників. Імовірно, пошкодження зенітно-ракетного комплексу були мінімальними і система залишалася функціональною протягом всієї атаки.

Схеми бункера Путіна у Геленджику

Оприлюднено схеми та креслення підземної частини «палацу Путіна» у Геленджику, що у Краснодарському краї РФ. Їх поширили журналісти The Business Insider.

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фото: The Business Insider

На кресленнях, зокрема, видно два складні тунелі, що пролягають під палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м.

Теги: пожежа вибух окупанти Київ Одеса Харків Вінниччина Хмельниччина

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