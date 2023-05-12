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Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)
За словами захисників, ця система дуже ефективна, адже автоматично визначає місце розташування позицій ворожої артилерії, ракетних установок та мінометів
АрміяInform

На Херсонщині підрозділ окремої артилерійської бригади ВМС швидко і точно виявляє вогневі позиції окупантів

Щоб ефективно протидіяти тактиці терору, яку застосовує ворог, обстрілюючи цивільне населення, потрібна не тільки далекобійна артилерія, а й новітні засоби виявлення.

На Херсонщині для цього 24/7 працює підрозділ окремої артилерійської бригади ВМС, який швидко і точно виявляє вогневі позиції окупантів. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

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фото: АрміяInform

Для цього захисники використовують AN/TPQ-36, контрбатарейний радар американського виробництва, призначений для відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків.

Ворог постійно намагається знайти наших воїнів, але завдяки навченості та вмілим діям розрахунку йому це не вдається.

За словами захисників, ця система дуже ефективна, адже автоматично визначає місце розташування позицій ворожої артилерії, ракетних установок та мінометів. Одночасно може обробляти ведення вогню з декількох місць до 10 різних видів зброї за максимальної дальності 24 км.

«Завершивши розгортання артилеристи одразу почали вдивлятись у монітори. Поки «тиша», але всі знають, що це ненадовго. Працюємо максимально оперативно. Визначення позицій ворога відбуваються з виявлення першого пострілу, тобто снаряд ще не долетів, а ми вже знаємо, хто і звідки», – розповідають захисники.

Також, за словами військових, дуже важливим є те, що ця система може коригувати артилерійський вогонь наших підрозділів.

«Тому найбільш ефективний результат ми забезпечуємо у роботі спільно з аеророзвідкою. Завдяки нашій роботі ворог буде знищений, а доки він на українській землі, доти й будемо робити свою справу» – розповів оператор Андрій.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що його відомство замовить в «Укроборонпрому» танки БМ «Оплот», один з яких 12 травня протестували на полігоні на Харківщині. Очільник Міноборони висловив переконання, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». 

До слова, на озброєнні 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ ідентифікували один з колишніх македонських штурмовиків Су-25. Це перший випадок використання колишніх літаків балканської країни у складі ЗСУ.

 

Теги: ЗСУ ВМС радари війна Україна Херсонщина

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