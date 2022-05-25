Окупанти планують провести мобілізацію на Херсонщині

Росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою

Окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Херсонської області, планують провести мобілізацію чоловіків на непідконтрольній Києву території. Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».

У відомстві підкреслили, що росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою.

«Окупаційна влада та рашистська армія намагаються змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією. За наявними даними вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України», - йдеться у повідомденні.

У командуванні «Південь» нагадали, що це є грубим порушенням Женевської конвенції та кваліфікується як воєнний злочин, зауваживши водночас, що державі-злочинниці така практика притаманна ще з часів окупації частини Донецької та Луганської областей.

Також повідомлялося, що на північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин «Тигр» під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому на рашистах був військовий однострій ЗСУ. Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди.

Нагадаємо, росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети

Також повідомлялося, чи є наземна загроза для Запоріжжя: думка радника Банкової.

Російські ЗМІ з'ясували, що рашисти придумали нову дату «референдуму» за «ХерНР».

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