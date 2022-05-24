Росіяни дуже швидко тікатимуть з Херсона, – МВС

І в Херсоні, і в багатьох інших населених пунктах області відбуваються масові мирні акції проти російської окупації

У загарбників не залишиться більше варіантів, окрім того, як відступати

Деокупація Херсона буде швидкою. Збройні Сили України будуть звільняти окуповані росіянами території військовим шляхом. Про це журналістам розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, на війні є дуже просте правило – не потрапляти в оточення.

«Як тільки ми оточимо Херсон, або як тільки буде загроза цього оточення, то рашисти звідти будуть дуже швидко втікати», – пояснив Андрусів.

Тобто, як він додав, якоїсь мотивації в російських окупаційних військ «стояти на смерть» до останнього за захоплені населені пункти – немає «від слова взагалі».

«Тож якщо ми будемо здійснювати ефективні контратаки, якщо західна зброя вже буде на полі бою, то ми будемо завдавати так звані розсікаючі удари, здійснювати «котли» та оточення», – додав він.

Зрештою, у загарбників не залишиться більше варіантів, окрім того, як відступати.

Тим часом рашисти придумали нову дату «референдуму» за «ХерНР».

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Зараз на думку американських аналітиків окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

Також росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини.

Нещодавно «глава Криму» Сергій Аксьонов приїхав в окупований Херсон.