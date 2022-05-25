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    Події в Україні

    В окупованому Мелітополі з’явилося Z-таксі

    Російські окупанти маркують свої авто літерою&nbsp;Z&nbsp; - В окупованому Мелітополі з’явилося Z-таксі
    Російські окупанти маркують свої авто літерою Z 
    фото ілюстративне

    Окупанти грабують Мелітопольський район

    В окупованому Мелітополі безчинствують російські загарбники. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Мелітопольці кажуть, що військові РФ почали таксувати на своїх мічених буквою Z автівках.

    Триває пограбування Мелітопольського району. 24 травня близько 6:30 у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

    Також місцеві мешканці повідомляють, що ворог відключив стільниковий зв'язок у Мелітополі, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян. Так, проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок.

    Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

    Тим часом, у Мелітополі та інших окупованих містах Запорізької області активізувалися партизани. Вони поширюють листівки з обіцянкою знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.

    Нагадаємо, 18 травня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    В окупованому Мелітополі з’явилося Z-таксі