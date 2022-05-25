В окупованому Мелітополі з’явилося Z-таксі

Окупанти грабують Мелітопольський район

В окупованому Мелітополі безчинствують російські загарбники. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Мелітопольці кажуть, що військові РФ почали таксувати на своїх мічених буквою Z автівках.

Триває пограбування Мелітопольського району. 24 травня близько 6:30 у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

Також місцеві мешканці повідомляють, що ворог відключив стільниковий зв'язок у Мелітополі, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян. Так, проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок.

Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

Тим часом, у Мелітополі та інших окупованих містах Запорізької області активізувалися партизани. Вони поширюють листівки з обіцянкою знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.

Нагадаємо, 18 травня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.