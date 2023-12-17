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Окупанти вгатили по Сумщині: є загибла та руйнування (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили по Сумщині: є загибла та руйнування (фото)
Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля
фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів

У неділю, 17 грудня, внаслідок артобстрілу прикордоння Сумщини у власному будинку загинула літня жінка. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 грудня близько 12:50 ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула.

Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.

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фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Як повідомлялося, внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік.

Теги: прокуратура злочин війна окупанти Сумщина

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