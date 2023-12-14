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Румунія підтвердила падіння збитого «Шахеда» на своїй території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румунія підтвердила падіння збитого «Шахеда» на своїй території
Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ
фото з відкритих джерел

За 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда»

У Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту.

Приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда»
Приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда»
фото: скріншот

Також підтверджується підняття в повітря винищувача F-17 й літака Eurfighter, який належить Німеччині.

Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда».

«Вжито заходів для забезпечення безпеки району та повідомлено відповідні структури для збору доказів та проведення розслідувань відповідно до встановлених процедур», – додає пресслужба.

Зокрема Міністерство оборони Румунії засудило Росію за її атаки на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ.

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

До слова, у Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати.

Теги: Румунія безпілотник війна окупанти

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