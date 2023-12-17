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Рятувальники показали наслідки удару по Одещині (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рятувальники показали наслідки удару по Одещині (фото, відео)
Зруйновано три одноповерхових житлових будинки
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі на місці вибуху

Понад чотири години рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Одещину. Сталось руйнування трьох одноповерхових житлових будинків, два з яких палали. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

На місці виявлено загиблого чоловіка.

Також сталось руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загоранням, що ліквідовано вогнеборцями.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень.

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фото: ДСНС

Всього від ДСНС залучались десять одиниць техніки та 53 рятувальники.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня російські окупанти протягом п'яти годин атакували південні регіони дронами. В Одеській області один із збитих безпілотників упав у житловий квартал, спричинивши вибух

Сили протиповітряної оборони на Одещині збили дев'ять БпЛА типу Shahed-136.

Уночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59. У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

 

Теги: пожежа окупанти Одещина рятувальники безпілотник

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