Рятувальники показали наслідки удару по Одещині (фото, відео)
Рятувальники ліквідували пожежі на місці вибуху
Понад чотири години рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Одещину. Сталось руйнування трьох одноповерхових житлових будинків, два з яких палали. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
На місці виявлено загиблого чоловіка.
Також сталось руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загоранням, що ліквідовано вогнеборцями.
Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень.
Всього від ДСНС залучались десять одиниць техніки та 53 рятувальники.
Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня російські окупанти протягом п'яти годин атакували південні регіони дронами. В Одеській області один із збитих безпілотників упав у житловий квартал, спричинивши вибух.
Сили протиповітряної оборони на Одещині збили дев'ять БпЛА типу Shahed-136.
Уночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59. У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.
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