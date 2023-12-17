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Окупанти накрили вогнем Херсон, загинув чоловік

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем Херсон, загинув чоловік
Через ворожі прильоти виникли пожежі за різними адресами у м. Херсон
фото: ДСНС

Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли Херсонську громаду

Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Тіло чоловіка було виявлено у неділю, 17 грудня, зранку.

«Вже встановлено особу. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік», - повідомив Мрочко.

За його даними, минулої доби 19 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 97 снарядів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Придніпровському, Садовому та Антонівці.

Головне управління ДСНС у Херсонській області повідомляє, що через ворожі прильоти виникли пожежі в адміністративній будівлі та гаражному приміщенні за різними адресами у м. Херсон.

У с. Кізомис рятувальники гасили палаючий будинок, в який влучив ворожий снаряд.

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фото: ДСНС

Також рятувальники виїжджали на обстеження місць прильотів.

Теги: Херсон Херсонщина окупанти війна

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