Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина під ударом ракет і дронів: деталі від влади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дніпропетровщина під ударом ракет і дронів: деталі від влади
Уночі над Дніпропетровщиною Сили оборони збили п'ять дронів
фото з відкритих джерел

Вибухи прогриміли в Павлограді

Сьогодні, 8 грудня, зранку було гучно в Павлограді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги», – сказав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну атаку на Павлоград.

Лисак повідомив, що було гучно в місті і вчора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

Крім того, у ніч на 8 грудня в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини оборонці неба збили п’ять безпілотників.

Нагадаємо, вранці 8 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.

Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.

Теги: ракета безпілотник окупанти Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО відбивали дронову атаку
Окупанти ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки
Сьогодні, 06:36
РФ атакувала Україна кількома групами дронів
Уночі окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів»
6 грудня, 07:11
Російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами та керованою авіаційною ракетою
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
3 грудня, 07:26
Минулого року РФ випустила понад тисячу крилатих ракет по об’єктах критичної інфраструктури України
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
2 грудня, 07:13
Окупанти випустили по Україні дві керовані ракети Х-59
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
1 грудня, 08:08
Росія вивела із двох морів всі кораблі: причина
Росія вивела із двох морів всі кораблі: причина
20 листопада, 08:31
На окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр
Повітряні сили повідомили, скільки ракет росіяни накопичили у Криму
16 листопада, 09:32
Попит на ринку дронів сьогодні у рази перевищує пропозицію
Як списати дрон-камікадзе? Розмова про ребуси, які розгадують військові Інтерв’ю
14 листопада, 17:25
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні житлові будинки
Поліція показала фото наслідків ракетного удару по Київщині
11 листопада, 10:29

Події в Україні

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі
Інститут вивчення війни підрахував втрати окупантів
Інститут вивчення війни підрахував втрати окупантів
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)
Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)
Ракетний удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
Ракетний удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
34K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
21K
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
15K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
13K
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
12K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua