Дніпропетровщина під ударом ракет і дронів: деталі від влади
Вибухи прогриміли в Павлограді
Сьогодні, 8 грудня, зранку було гучно в Павлограді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги», – сказав він.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну атаку на Павлоград.
Лисак повідомив, що було гучно в місті і вчора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.
Крім того, у ніч на 8 грудня в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини оборонці неба збили п’ять безпілотників.
Нагадаємо, вранці 8 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
У ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.
Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.
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