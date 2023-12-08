Дніпропетровщина під ударом ракет і дронів: деталі від влади

Вибухи прогриміли в Павлограді

Сьогодні, 8 грудня, зранку було гучно в Павлограді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги», – сказав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну атаку на Павлоград.

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Лисак повідомив, що було гучно в місті і вчора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

Крім того, у ніч на 8 грудня в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини оборонці неба збили п’ять безпілотників.

Нагадаємо, вранці 8 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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У ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.

Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.