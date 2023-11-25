Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах

Окупанти завдали понад дві сотні ударів по Запорізькій і Херсонській областях

Протягом доби 11 областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах станом на ранок 25 листопада повідомляють обласні державні адміністрації.

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Київщина

Уночі Київська область була масовано атакована ударними дронами. Активно працювали сили ППО. За попередніми даними постраждалих та влучань на території області немає. Внаслідок падіння уламків пошкоджена будівля одного з підприємств (пошкоджена покрівля). Фіксуються пошкодження приватних будинків. Інформація про кількість уточнюється. Всі оперативні служби працюють.

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У Києві внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста; є пошкодження. Без світла залишаються 77 житлових будинків та 120 установ. Дані щодо наслідків уточнюються.

Кіровоградщина

Над областю, неподалік Кропивницького, збито дрон. Попередньо, обійшлося без руйнувань.

Чернігівщина

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За добу сталося два обстріли (дев’ять вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверського район із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та вранці ворог здійснив шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення Зноб-Новгородського ліцею, Зноб-Новгородської селищної ради, приміщення амбулаторії загально практичної сімейної медицини, приватний легковий автомобіль.

Запорізька область

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Минулої доби окупанти завдали 118 ударів по 22 містах та селах області. 104 артобстріли прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Полтавки, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів регіону. Рашисти здійснили ракетний удар по Яковлевому та Світанку, чотири РСЗВ-обстріли Роботиного, Малої Токмачки й Гуляйполя, поцілили авіаційним снарядом по Оріхову, а також атакували безпілотниками Широке, Залізничне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку та Малі Щербаки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Уночі оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю ракету і п’ять БпЛА.

Нікополь вчора вдень був під артилерійським обстрілом; ворог спрямував по місту чотири дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарські споруди. Понівечені лінії електропередач і газогін. На Марганецьку громаду агресор скинув півдесятка боєприпасів з БпЛА. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив по районному центру. Близько опівночі – по Марганецькій громаді. Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань Харківського району та Вовчанськ Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де Силами оборони відбито 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне.

Луганщина

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Окупанти спробували організувати штурми біля Стельмахівки та у Серебрянському лісі. Атаки ворога відбито. Наземний наступ на Лиманському напрямку росіяни супроводжували авіаційною підтримкою, поціливши по території лісництва. За добу противник здійснив 133 обстріли (533 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 5 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, смт Щербинівка, с. Званівка, с. Новобахмутівка. Пошкоджено 7 житлових будинків. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА Shahed-131/136.

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 100 обстрілів (520 снарядів), з них по м. Херсон – 7 обстрілів (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 36 населених пунктів області; бібліотеки у Херсоні та Бериславському районі.

Вчора росіяни атакували з дрона жителя Берислава. Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Внаслідок обстрілу с. Львове поранень зазнала 72-річна жінка. Її в критичному стані доставлено до лікарні.

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Також вчора окупанти обстріляли село Дніпровське. Били з артилерії. Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний місцевий житель. В момент удару він знаходився на вулиці. До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу. За добу по області: одна людина загинула, 3 – дістали поранення.