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Атака безпілотників на Одещину та обстріл Херсонщини: ситуація в регіонах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака безпілотників на Одещину та обстріл Херсонщини: ситуація в регіонах
Російські війська упродовж понад шести годин тероризували Одеську область ударними безпілотникам
фото: ДСНС

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять ударних БпЛА

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (21 вибух). Ворог із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів з мінометів, АГС та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Окупанти обстріляли 23 населені пункти області, зафіксовано 151 удар. Росіяни здійснили сім РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, а також 36 БПЛА-атак по Павлівському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

108 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора вдень ворог скерував дрон-камікадзе та двічі обстріляв з важкої артилерії Нікополь. 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома. Пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда й автівка. Ніч – тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Бударки Чугуївського району, Ветеринарне Харківського району та інших. У результаті обстрілу у місті Куп‘янськ пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без потерпілих. 

Луганщина

Минулої доби ворог без успіху атакував на території Серебрянського лісу. По цій же ділянці фронту бив з мінометів та артилерії. Вогнем противника також були охоплені Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 128 обстріли (539 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – чотири населених пункти: Курахове (залізнична станція «Роя», БП «Роя»); Авдіївка (житловий сектор); смт Очеретине (околиці населеного пункту, житловий сектор); село Богданівка (околиці населеного пункту). Пошкоджено два житлових будинки, залізничний вагон, залізнична колія. На Донеччині за добу одну людину поранено.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». Вчора та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

Також вчора та сьогодні зранку – ворожі артилерійські обстріли по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Уночі відбувся ракетний обстріл на околиці Снігурівки. Зафіксовано влучання ракети С-300 по відкритій території поза межами населеного пункту. Без постраждалих.

Одещина

Сьогодні вночі російські війська упродовж понад шести годин тероризували область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Унаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє – діти. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, у дорослих – струси мозку та поранення. Також пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано.

Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 114 обстрілів (536 снарядів), з них по Херсону – 14 обстрілів (35 снарядів). Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; бізнес-центр у Херсоні.

Уночі ворог здійснив ракетний обстріл з «ЗРК С-300» (три прильоти) по селу Миролюбівка, Херсонського району, унаслідок чого зруйновано приватну будівлю, у якій під завалами загинула 63-річна жінка. Також пошкоджено Миролюбівську ЗОШ (вибито вікна), сільську амбулаторію, гараж та приватний будинок. За добу по області одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Читайте також: Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру
Теги: Луганщина Запорізька область Дніпропетровщина Харківщина Сумщина Одещина обстріл Донеччина Миколаївщина Чернігівщина Одеса поранення

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