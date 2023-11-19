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Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)
Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди
фото: Сумська обласна прокуратура

Унаслідок мінометного обстрілу на території власного будинку загинув чоловік

У неділю, 19 листопада, армія РФ із мінометів вдарила по населених пунктах Сумської області. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. 

Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

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Наслідки удару
фото: Сумська обласна прокуратура

Повідомляється, що внаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Прокурори документують наслідки обстрілів та проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у Сумській області прикордонники стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості.

Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли була пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях. Деяких абонентів відключено від газопостачання.

Триває 634-та та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» об’єкти критичної інфраструктури України.

Теги: армія війна Сумщина ворог

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