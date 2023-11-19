Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)
Унаслідок мінометного обстрілу на території власного будинку загинув чоловік
У неділю, 19 листопада, армія РФ із мінометів вдарила по населених пунктах Сумської області. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.
Повідомляється, що внаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.
Прокурори документують наслідки обстрілів та проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, у Сумській області прикордонники стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості.
Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли була пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях. Деяких абонентів відключено від газопостачання.
Триває 634-та та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» об’єкти критичної інфраструктури України.
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