Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)

Унаслідок мінометного обстрілу на території власного будинку загинув чоловік

У неділю, 19 листопада, армія РФ із мінометів вдарила по населених пунктах Сумської області. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

5 фото На весь екран







Наслідки удару фото: Сумська обласна прокуратура

Повідомляється, що внаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокурори документують наслідки обстрілів та проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у Сумській області прикордонники стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості.

Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли була пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях. Деяких абонентів відключено від газопостачання.

Триває 634-та та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» об’єкти критичної інфраструктури України.