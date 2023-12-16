Ворог атакував Україну дронами: ситуація в регіонах

Уночі внаслідок падіння БпЛА на територію медичної установи на Херсонщині виникла пожежа: постраждав лікар

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Уночі, під час сигналу повітряної тривоги, в області сили ППО знешкодили один БпЛА типу Shahed. Інформація про травмованих та пошкодження майна не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Київщина

Уночі ворог здійснив атаку ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. В області працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучань та пошкоджень не зафіксовано. Постраждалих немає.

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Кіровоградська область

Ніч – спокійно. Учора в Кропивницькому районі сили ППО знищили крилату ракету. Без постраждалих та руйнувань.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (вісім вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, застосував некеровані ракети, що двічі запускались із гелікоптерів.

Також, за інформацією Повітряних сил, уночі над Чернігівщиною збили ударний БпЛА Shahed. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили п'ять мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (два вибухи), Білопільська (два вибухи), Есманська (два вибухи) та Зноб-Новгородська (сім вибухів) громади. Попередньо – без наслідків.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Окупанти гатили по 19 містах та селах області: зафіксовано 107 ударів.

19 ворожих БпЛА атакували Залізничне, Малу Токмачку, Малинівку, Роботине, Новожарівку, Щербаки та Новоданилівку.

88 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Чарівного, Лугівського, Білогір'я, Преображенки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню. Унаслідок ворожого удару пошкоджено житловий будинок. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Чотири рази протягом вчорашнього дня під прицілом агресора був Нікополь. Гатив по районному центру з важкої артилерії. Випустив півтора десятка снарядів. Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома.

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У місті пошкоджені магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд. Понівечені три гаражі, сім парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін.

Пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці знищили над Синельниківським районом два безпілотники. Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші. Унаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ (район Південного вокзалу) зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих.

У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо – БпЛА) сталося загоряння приватного будинку. Без постраждалих.

У селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували, стан середній.

Луганщина

Учора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Усі ці намагання завершилися для противника безрезультатно. Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. За добу противник здійснив 119 обстрілів (517 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 12 обстрілів. Під вогнем Курахове, Авдіївка, села Нетайлове, Тоненьке, Кліщіївка. Пошкоджено сім житлових будинків (з них три – багатоквартирних), силовий кабель Курахівської ТЕС.

Миколаївщина

Цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі БпЛА Shahed-131/136.

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Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій смузі та місті Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися за межами сіл Дмитрівка, Іванівка та по узбережжю Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 83 обстріли (483 снаряди), з них по Херсону – вісім обстрілів (36 снарядів). Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Поцілили по житловому будинку. «Швидка» доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони перебували у власних оселях. Стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу. Також внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили.

Уночі внаслідок падіння БпЛА на територію медичної установи у Херсонському районі виникла пожежа у двох законсервованих корпусах, вибито вікна в діючому корпусі, пробито стіну. У закладі було 79 пацієнтів та орієнтовно 25 осіб персоналу. Вогневе враження двох БпЛА. Травми середньої тяжкості отримав лікар під час чергування на робочому місці.

Також вночі противник здійснив удар дроном-камікадзе у Херсонському районі, пошкоджено будівлю на території виправного закладу. Вогневе враження одного БпЛА. Без постраждалих. За добу по області четверо людей дістали поранення.