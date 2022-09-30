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Поблизу Запорізької АЕС пролунало два вибухи — МАГАТЕ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти

У четвер, 29 вересня, біля Запорізької АЕС трапились ще два вибухи. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

«Сьогодні присутні на Запорізькій АЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти.

"Серйозних пошкоджень немає, однак буде проведено розслідування", - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, що вчора тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС.

Теги: МАГАТЕ розслідування тварини

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