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У Росії стартував референдум про самовизначення п'яти незалежних регіонів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Росії стартував референдум про самовизначення п'яти незалежних регіонів
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Попри заборону Роскомнадзором сайту для голосування, охочі можуть це зробити за допомогою VPN-сервісу

Сьогодні з 00.00 годин за Новосибірськом (20.00 за московським часом, 19.00 – за Києвом, 18.00 – за європейським часом) стартує Національне онлайн-опитування про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації – Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Голосування відбудеться на онлайн-платформі.

Попри заборону цього сайту Роскомнадзором, сайт доступний на території РФ через сервіс VPN, а також на територіях європейських держав. Ініціатива проведення онлайн-референдуму належить активістам з цих регіонів, які розуміють неможливість за нинішньої влади провести плебісцит на території РФ.

«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав... Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня.

Очікуються, що онлайн-референдум буде проводитись два тижні. 3 березня організатори оголосять його результати.

Як проголосувати

Щоб проголосувати, треба зробити наступні кроки:

  1. Зареєструйте пошту на сервері, який не підконтрольний центральній російській владі. Ця скринька буде потрібна для реєстрації в сервісі, який допоможе обходити блокування Роскомнадзора. 
  2. Створіть обліковий запис на сайті AtlasVPN.
  3. Завантажте додаток.
    Щоб розпочати роботу з Atlas VPN, перейдіть на сторінку завантаження та натисніть «Завантажити безкоштовно». Ця кнопка почне завантаження інсталяційного пакета Windows. Після завершення завантаження знайдіть інсталяційний пакет у папці «Завантаження» та двічі клацніть його. Встановлення Atlas VPN відбувається автоматично, і після завершення програми буде запущено.
  4. Увійдіть в програму. Ви можете увійти до свого облікового запису, запустивши програму та натиснувши «Вже є обліковий запис?». Увійти», де ви побачите область для введення електронної пошти.
  5. Після введення адреси електронної пошти та натискання кнопки «Увійти», отримайте електронний лист із підтвердженням та кнопкою «Підтвердити вхід», яку вам потрібно буде натиснути, щоб завершити процес входу. Як тільки ви натиснете кнопку, вас перенаправлять на нову сторінку з проханням дозволити відкриття Atlas VPN.
  6. Натисніть «Дозволити» та натисніть «ОК» у додатку, таким чином ви автоматично увійдете до свого облікового запису. 
  7. Після підключення до VPN-сервера статус підключення у вашій програмі зміниться на «Захищено». Сервер, до якого ви підключилися, буде відображатися вгорі в розділі «Поточне підключення».
  8. У вікні «Пошук» введіть адресу сайту referendum2023.site
  9. Оберіть регіон, у якому ви мешкаєте, та натисніть «Проголосувати».
  10. Щоб відключитися від сервера, натисніть кнопку «Швидке підключення» ще раз.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

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Теги: росія референдум

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