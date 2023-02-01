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Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
фото ілюстративне

Ініціатори відділення від Москви навели приклади економічних переваг кожного регіону у разі територіального та політичного відмежування від Російської Федерації

Члени ініціативних груп, які представляють п’ять російських регіонів – Кенігсберг, Ингрію, Урал, Сибір та Кубань – заявили про проведення онлайн-референдумів за незалежність від Російської Федерації. 

«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня. 

«Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – закликають вони. 

Також ініціатори навели приклади економічних переваг кожного регіону у разі територіального та політичного відмежування від Російської Федерації. 

Основними гаслами референдумів проголошено наступні: «Досить годувати Москву!», «Досить вмирати за Кремль!», «Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!». 

Початок проведення онлайн-референдуму заплановане на 16 лютого. Назва платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.

Теги: сепаратизм росія

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