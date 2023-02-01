Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ

Ініціатори відділення від Москви навели приклади економічних переваг кожного регіону у разі територіального та політичного відмежування від Російської Федерації

Члени ініціативних груп, які представляють п’ять російських регіонів – Кенігсберг, Ингрію, Урал, Сибір та Кубань – заявили про проведення онлайн-референдумів за незалежність від Російської Федерації.

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«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня.

«Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – закликають вони.

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Також ініціатори навели приклади економічних переваг кожного регіону у разі територіального та політичного відмежування від Російської Федерації.

Основними гаслами референдумів проголошено наступні: «Досить годувати Москву!», «Досить вмирати за Кремль!», «Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!».

Початок проведення онлайн-референдуму заплановане на 16 лютого. Назва платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.