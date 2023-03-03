Регіони Росії вимагають незалежності: оприлюднені сенсаційні результати онлайн-референдуму

Участь у голосуванні взяли 5,6 млн осіб

Участь в Національному онлайн-опитуванні про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість з опитаних підтримали незалежність Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Про це повідомляють організатори онлайн-референдуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На початку лютого 2023 року ми анонсували проведення референдумів про незалежність п'яти регіонів Росії: Кенігсберга (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу. З 16 лютого 2023 року, незважаючи на всі підступи Роскомнагляду, почалося онлайн-голосування, яке тривало до кінця лютого. Ми раді оголосити його підсумки. Загалом на сайті онлайн-референдумів проголосувало 5,6 млн осіб», – йдеться у повідомленні.

Результати онлайн-опитування:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кенігсберг: 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% - проти.

Інгрия: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти.

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти.

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти.

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

Організатори онлайн-референдумів зазначають, що опитування показало дві важливі тенденції. «По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися у суспільстві народів, які населяють Російську імперію. По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. «Двоголовий орел» російського рейху в особі володимира путіна та Дмитра Медведєва синхронно заявили, що бачать загрозу розпаду Росії. Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка параду суверенітетів. Розпад «російської імперії» зумовлений. Інгрія, Кенігсберг, Кубань, Сибір та Урал будуть вільними!», – зазначається у повідомленні.

Протягом найближчого місяця планується пресконференція, на якій:

буде оприлюднено повну статистику з референдумів та аналіз їх результатів;

план щодо імплементації результатів референдумів та стратегія щодо визнання незалежності нових держав пострасії;

анонсовані регіони Росії, у яких планується провести наступний пул референдумів.

Як повідомлялося, Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії. Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.