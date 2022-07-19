Перейшла на бік ворога: прокуратура оголосила підозру експоліцейській

Колишня працівниця поліції з Куп'янська співпрацює з окупантами

Зрадниці загрожує 15 років позбавлення волі

У тимчасово окупованому Куп’янську на Харківщині працівниця поліції перейшла на сторону рашистів та повідомляла їм інформацію про своїх колег. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній співробітниці правоохоронного органу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишня спеціаліст-криміналіст у м. Куп‘янськ добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з представниками країни-агресора. Крім того, підозрювана проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї.

На вимогу російських кураторів жінка повідомляла їм інформацію щодо анкетних даних поліцейських Куп’янського районного відділу поліції в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Зрадниці загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.