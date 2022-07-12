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    Події в Україні

    Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок уродженцю Святогірська

    Жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді - Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок уродженцю Святогірська
    Жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді
    фото ілюстративне

    Чоловік збирав інформацію про ЗСУ

    Уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої «ДНР». Суд засудив чоловіка до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої «республіканської гвардії ДНР» та брав активну участь у її діяльності.

    Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через два роки вступив на військову службу у ЗС України. Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.

    «Засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників «ДНР», – зазначили в прокуратурі.

    Раніше повідомлялося, що українця, який воював у складі так званої «ДНР» проти Збройних сил України засуджено до 15 років позбавлення волі.

    До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.


    Теги: росія окупанти «ДНР» ЗСУ війна розслідування Україна вирок окупація #stoprussia
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    Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок уродженцю Святогірська