Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок уродженцю Святогірська

Жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді

Чоловік збирав інформацію про ЗСУ

Уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої «ДНР». Суд засудив чоловіка до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої «республіканської гвардії ДНР» та брав активну участь у її діяльності.

Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через два роки вступив на військову службу у ЗС України. Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.

«Засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників «ДНР», – зазначили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що українця, який воював у складі так званої «ДНР» проти Збройних сил України засуджено до 15 років позбавлення волі.

До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.