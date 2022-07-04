Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок уродженцю Одещини

Злочинець чинив збройний опір ЗСУ

Українця, який воював у складі так званої «ДНР» проти Збройних сил України засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«За публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду уродженця Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

У суді прокурори довели, що чоловік у 2014 році вступив до воєнізованої групи «Розвідувальне Управління ДНР» на посаду старшого розвідника під позивним «Ахмад». Він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції. Засуджений брав участь у збройному протистоянні в Донецькому аеропорту та ніс службу на блокпостах, розташованих поблизу тимчасово окупованого Донецька і Шахтарська.

Початок строку відбування покарання засудженому будуть обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання.

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура України засудила до 12 років позбавлення волі засуджено артилериста «ДНР». Мешканець Маріуполя у 2014 році добровільно вступив до окремої бригади спецпризначення «Восток» ДНР» на посаду старшого механіка-водія під позивним «Хруст».

Він обслуговував артилерійські системи «Гвоздіка» і «Нона». Також проводив розвідку, коригував обстріли позицій сил АТО/ООС, чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, залучений у проведенні антитерористичної операції.