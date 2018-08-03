Правоохоронці на хабарі затримали заступника мера Переяслав-Хмельницького



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Чиновник хотів передати право оренди 4,5 га землі за 30 тис доларів

Під час отримання чергової частити неправомірної вигоди затримано першого заступника міського голови міста Переяслав-Хмельницький Київської області.

Про це написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

«Прокурорами ГПУ спільно з К СБУ під час отримання чергової частини неправомірної вигоди затримано першого заступника міського голови міста Переяслав-Хмельницький Київської області та начальника загального відділу виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області», - написав Луценко.

За його словами, чиновники хотіли передати право оренди 4,5 га землі за 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, під час отримання неправомірної вигоди викрито та затримано поліцейського сектору реагування патрульної поліції Житомирського районного відділення поліції.