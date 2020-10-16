На Луганщині через брак медиків планують повернути на роботу пенсіонерів



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В українських лікарнях не вистачає медикв

Очільник Луганської ОДА заявив, що область готується «до найгіршого сценарію»

Однією з головних проблем медзакладів Луганської області є низька кількість лікарів. Щоб вирішити цю проблему, до роботи планують залучати інтернів та лікарів, які вже вийшли на пенсію.

Про це на брифінгу в Сєвєродонецьку заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Головна наша проблема у тому, що у нас мало лікарів. Ніхто особливо їхати до нас не хоче. Тому ми підготували базу інтернів, які провчились рік, два чи три, щоб вони допомагали. Ми навіть зараз шукаємо лікарів-пенсіонерів. І якщо буде критична ситуація, будемо намагатись їх залучати. Ми готуємось до найгіршого сценарію», - сказав Сергій Гайдай.

Він також повідомив, що попри складну епідемічну ситуацію, наразі в області не розглядають можливість не проводити місцеві вибори.

«Якщо ми побачимо, що у нас не 100-150 інфікованих в день, а 500, то, можливо, це питання буде підніматись. Але поки ніхто навіть не проговорював варіант скасування виборів», — запевнив голова ОДА.

Зазначимо, що очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що станом на 13 жовтня в українських «коронавірусних» лікарнях вже зайнята 21 тисяча ліжок із 34 тисяч - тобто понад 60%. Найбільш завантажені лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровській (73,3%) та Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

Також у медзакладах не вистачає працівників: ті, що є, змушені працювати понаднормово. Попри те, що влада столиці виплачує медикам надбавку з міського бюджету, багато людей вирішили не наражати себе на небезпеку. Запасів костюмів, рукавичок, масок та респіраторів для лікарів залишилось менше ніж на два місяці.

Епідемія в Україні набирає обертів. Зараз у середньому за добу виявляють понад 5 тисяч нових випадків інфікування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.