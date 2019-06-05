Підліток на Дніпропетровщині підстрелив молодшого брата і втік з дому



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Діти бавилися знайденим в будинку пістолетом

В результаті молодша дитина госпіталізована, старша втекла з дому

У Вільногірську Дніпропетровської області в ніч з 4 на 5 червня 15-річний підліток вистрілив з пістолета в голову своєму 8-річному брату. Про це в середу, 5 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його інформацією, інцидент трапився під час дитячих пустощів. Пістолет, з якого поранена дитина, призначений для стрільби гумовими кулями.

Відразу після події підліток втік, його молодший брат госпіталізований.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі п’яні чоловік і жінка влаштували обстріл з балкона багатоповерхівки. Сусіди повідомляють, що один із стрілків - 46-річний ексвійськовий прокурор. Поки невідомо, що саме стало причиною стрілянини і куди вони цілилися.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Зазначимо, що однією з версій у справі вбивства дитини є те, що смертельний постріл міг зробити син поліцейського.



