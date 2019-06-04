Вбивство хлопчика у Переяславі: Аваков зустрівся з родиною загиблої дитини



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Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких

Рідні Кирила попросили міністра організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою Тетяною Олексіївною і бабусею Олександрою Миколаївною Кирила Тлявова.

Про це інформує прес-служба МВС.

Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

«Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно спілкуватися з ДБР та прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання», - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Володимира Петровця та Івана Приходька.

31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. У поліції Київської області 1 червня заявили, що, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі «пристрілював» рушницю і «випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина».

Прокуратура ж повідомила, що працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.

3 червня хлопчик помер у лікарні. Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Поліцейським оголошено остаточну підозру. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.