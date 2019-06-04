Нова версія у справі вбивства дитини: смертельний постріл міг зробити син поліцейського



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Поліцейські застрелили 5-річного Кирила

Зброю, з якої застрелили дитину, досі не знайшли

Зброя, з якої поліцейські вбили 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, зникла з місця злочину. Про це заявив адвокат родини загиблого 5-річного Кирила Олександр Щербина.

Він припустив, що сторона захисту звинувачуваних подасть апеляцію на рішення суду, який сьогодні заарештував на 60 діб лейтенанта Національної поліції Івана Приходька та сержанта Володимира Петровця. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Зі свого боку адвокат розповів, що готується цивільний позов, проте сума компенсації та до кого саме позиватиметься родина загиблого, наразі невідомі.

Також він розповів, що зброя, з якої вбили Кирила, могла бути в руках неповнолітньої дитини одного з фігурантів кримінального провадження. Начебто батько давав своєму синові зброю для стрільби.

«Власник приміщення... мав при собі зброю. Це була його зброя. Дитина також користувалася зброєю і здійснювала постріли», - повідомив адвокат.

На запитання, чи могло бути на місці злочину більше, ніж двоє підозрюваних, Щербина відповів: «Так, можливо».

«Були вилучені гільзи та патрони, зброя до сих пір не знайдена. З показів свідків вбачається, що зброя була і з неї стріляли. Більше того, ця зброя під час проведення обшуку десь пропала, хоча вона знаходилася на ганку будинку», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Володимира Петровця та Івана Приходька.

31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. У поліції Київської області 1 червня заявили, що, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі «пристрілював» рушницю і «випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина».

Прокуратура ж повідомила, що працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.

3 червня хлопчик помер у лікарні. Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Поліцейським оголошено остаточну підозру. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.