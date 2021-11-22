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    Українці стали частіше виїжджати до Польщі на заробітки: стали відомі дві причини

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    На 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі - Українці стали частіше виїжджати до Польщі на заробітки: стали відомі дві причини
    На 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі
    фото 24tv.ua

    80,6% українців виїжджають працювати до Польщі через економічний фактор

    Через подорожчання комунальних послуг в Україні, усе більше наших співвітчизників виїжджають на роботу до Польщі. Зокрема кількість охочих збільшилася на 25%. У тому числі зросло число заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном. Про таку тенденцію повідомляють в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

    «З вересня ми спостерігаємо сезонне зацікавлення роботою в Польщі. Натомість останні 2 місяці усе більше отримуємо заявок від українців, які стверджують, що їдуть на роботу в Польшу через брак грошей на оплату комунальних послуг, а також бажання заробити на подарунки і святкування Нового року. Фінансові труднощі також спонукають виїжджати на роботу до Польщі тих українців, які ще ніколи не працювали за кордоном. Вони обирають Польщу через географічну близькість і тому, що на польських заводах можна працювати 3 місяці за безвізом, не маючи подібного досвіду роботи в Україні», – стверджує директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

    За даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal «Пульс трудової міграції», 80,6% українців виїжджають працювати до Польщі через економічний фактор – вищі зарплати.

    Раніше повідомлялося, що Польща потребує більше українців на фермерські господарства та у сферу обслуговування.

    Нагадаємо, на заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців.

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    Теги: Польща економіка мігранти українці трудові мігранти
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    Українці стали частіше виїжджати до Польщі на заробітки: стали відомі дві причини