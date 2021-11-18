  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    Подарунок шахраям. Оприлюднено улюблені паролі українців: дослідження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці не надто опікуються безпекою - Подарунок шахраям. Оприлюднено улюблені паролі українців: дослідження
    Українці не надто опікуються безпекою
    фото з відкритих джерел

    Які паролі використовують українці в інтернеті – оприлюднено дослідження 2021 року

    Українці не надто заморочуються питаннями безпеки, про це свідчать результати дослідження компанії NordPass, на яке посилається видання Gagadget.

    В Україні перше місце займає пароль qwerty, який у світовому рейтингу влаштувався на четвертому рядку.

    Комбінації 123456 та 123456789 посіли друге та третє місця відповідно.

    Шосту позицію зайняв пароль qwerty123, а замкнув десятку 1qaz2wsx. Це єдині комбінації символів із топ-10, у яких використовуються і літери, і числа.

    Найпопулярніші паролі в Україні
    Найпопулярніші паролі в Україні

    У топ-50 входить багато імен, наприклад, marina, nikita, Andrey чи sergey. А далі йдуть назви футбольних клубів та компаній.

    У топ-200 немає жодного пароля, в якому використовувалися символи верхнього регістру або спеціальні знаки.

    І на завершення відзначимо ще дві позиції – 147 та 175 – де розташувалися комбінації «йцукен» та «пароль» (без лапок) відповідно. Це єдині паролі з топ-200, у яких використовується кирилиця.

    Як найчастіше дурять українців в інтернеті, дивіться з цим посиланням.

    Також «Главком» розповідав про те, як дурять українців під час покупки автомобіля.

    Читайте також:

    Теги: кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подарунок шахраям. Оприлюднено улюблені паролі українців: дослідження