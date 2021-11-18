Подарунок шахраям. Оприлюднено улюблені паролі українців: дослідження

Які паролі використовують українці в інтернеті – оприлюднено дослідження 2021 року

Українці не надто заморочуються питаннями безпеки, про це свідчать результати дослідження компанії NordPass, на яке посилається видання Gagadget.

В Україні перше місце займає пароль qwerty, який у світовому рейтингу влаштувався на четвертому рядку.

Комбінації 123456 та 123456789 посіли друге та третє місця відповідно.

Шосту позицію зайняв пароль qwerty123, а замкнув десятку 1qaz2wsx. Це єдині комбінації символів із топ-10, у яких використовуються і літери, і числа.

Найпопулярніші паролі в Україні

У топ-50 входить багато імен, наприклад, marina, nikita, Andrey чи sergey. А далі йдуть назви футбольних клубів та компаній.

У топ-200 немає жодного пароля, в якому використовувалися символи верхнього регістру або спеціальні знаки.

І на завершення відзначимо ще дві позиції – 147 та 175 – де розташувалися комбінації «йцукен» та «пароль» (без лапок) відповідно. Це єдині паролі з топ-200, у яких використовується кирилиця.

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