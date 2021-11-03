Кіберполіція викрила неповнолітнього розробника нової фейкової «Дії»

Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив «Дію», а й створив найбільший канал розповсюдження підробки

Правоохоронці викрили 17-річного юнака, який створив імітовану вебверсію додатку «Дія», яка дозволяла оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19 або фальшиве посвідчення водія. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook.

«Багаті талантами українці. Шкода, що свої здібності використовують у злочинних цілях. Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову «Дію». Як виявилося, він такий не один.

Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив «Дію», а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб», – заявив Клименко.

Голова Нацполіції уточнив, що через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової «Дії», а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.

За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу вебсторінку додатку «Дія», і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

Крім цього, вебплатформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

«Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання», – резюмував Клименко.

25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

Потім кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. «Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.

Згодом розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство.