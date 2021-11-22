Іспанія змінила правила в'їзду для українців

Тепер українцям для перетину кордону Іспанії необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу

Нові правила поширюються на осіб віком від 12 років та старше

З понеділка, 22 листопада, для українців змінилися правила в'їзду в Іспанію. Тепер для перетину кордону необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу, повідомляє посольство України в Іспанії.

Зокрема, йдеться про щеплення вакцинами, які схвалені:

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm),

або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше.

Крім того, для всіх українських туристів, які прибувають до Іспанії (у тому числі для дітей) потрібно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або, завантаживши додаток Spain Travel Health-SpTH, отримати QR-код (його можуть перевіряти перевізники як перед посадкою, так і по прибуттю до країни).

Також, починаючи із 22 листопада, дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на Covid-19), які належать до категорій «суттєві подорожі».

До слова, Австралія вперше з початку пандемії відкриє кордони: кому дозволять в'їзд.

Нагадаємо, Австрія першою з країн ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Також із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

Ще стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

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