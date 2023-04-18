Побиття строковика на Прикарпатті: реакція ДБР

Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

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«Працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини», – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею.

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Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.