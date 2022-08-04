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Психологічний тиск, побиття та розстріли: МВС повідомило що відбувається у російських катівнях

Альона Боженко
Сьогодні, 04:58 glavcom.ua
Психологічний тиск, побиття та розстріли: МВС повідомило що відбувається у російських катівнях
Єнін розповів, що відбувається у катівнях на окупованих територіях
фото із відкритих джерел

Виправна колонія в Оленівці була саме таким місцем

На тимчасово окупованих територіях України від початку широкомасштабного вторгнення росіяни створили ще 20 катівень. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

«Наші правоохоронці спільно з розвідувальними органами активно працюють. Ми вже давно знаємо, що росіяни полюбляють так звані місця несвободи, примусову експлуатацію громадян і катування. І лише з 2014 року таких місць створено більше 200. І на тимчасово окупованих територіях з початку широкомасштабної агресії було створено ще 20 катівень за нашими оперативними даними», – наголосив Єнін.

Він уточнив, що саме в такі місця несвободи ризикують потрапити всі, хто викликав щонайменшу підозру в росіян під час окупації території.

«Це так звані фільтраційні заходи. Під час цього порушується конвенція про захист цивільного населення під час війни, адже вилучаються речі, вимагаються кошти, роздягаються для огляду, відбираються відбитки пальців рук, дивляться повідомлення в телефонах, соціальних мережах і, звичайно, проводиться допит на предмет встановлення зв’язку зі Збройними силами України. Але хочу зазначити, що все це робиться нашими ж часто співвітчизниками, які стали на бік ворога. Все це робиться за кураторства співробітників ФСБ, а також російських військових. Якщо їм щось не сподобалося, то людина реально ризикує потрапити в таке місце несвободи», – розповів урядовець.

За його словами, виправна колонія в Оленівці була саме таким місцем.

«Нам відомо, що там практикували катування, психологічний тиск, побиття і навіть розстріли. Ми вже встановили і керівників цього жахливого закладу, їхніх підлеглих, які брати участь у вище переліченому, всі вони переважно є уродженцями Донецької області», – повідомив Єнін.

Нагадаємо, профтехучилище №17 у Генічеську «спецслужби» «Л-ДНР» переобладнали у в’язницю. Саме тут незаконно утримують людей, допитують, катують.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції. Мирних мешканців, які потрапляють до катівні, б'ють та катують електричним струмом.

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Теги: МВС окупанти війна окуповані території Євген Єнін війна в Україні

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