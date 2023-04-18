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В Івано-Франківську офіцер побив строковика: реакція Нацгвардії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Івано-Франківську офіцер побив строковика: реакція Нацгвардії
Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії
фото: скрін із відео

Розпочато службову перевірку та повідомлено ДБР

Військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Про це повідомляє «Військовий кур’єр».

Бійці повідомляють, що події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

На відео вже відреагували у керівництві Західного територіального управлінні Національної гвардії України.

«Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби», – йдеться на сторінці.

За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові.

«У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця. У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера», – додали у Нацгвардії.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

ДБР розпочало розслідування за фактом побиття солдата. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Теги: ДБР військові бійка

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